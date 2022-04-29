Колаборант Рогов на Запоріжжі бреше, що Україні нібито зменшила зарплати комунальникам для війни

Зрадник, колаборант та ексрегіонал Володимир Рогов поширює вигадки про те, що буцімто Україна зменшила зарплати комунальникам на Запоріжжі. Це нібито зробили для того, щоб залишок коштів спрямувати на війну.

Фейк Рогова радо підхопила російська пропаганда. Що правда росЗМІ поширюють такі фейки про Херсонщину, однак суть його така ж.

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Які ще фейки поширює пропаганда

У Запорізькій ОВА наголосили, що ні про зменшення зарплат і соцвиплат мова не йде – держава дотримується своїх зобов'язань. Крім цього фейку, пропагандисти поширюють чимало інших.

Наприклад, пропагандисти поширюють вкид про те, що нібито в Запорізькій лікарні екстреної та медичної допомоги буцімто перебувають підрозділи українських військових. Крім того, говорять про міфічні "вогневі позиції" у парку Перемоги.

У Мелітополі пропагандисти ж переконують місцевих мешканців, що начебто українська влада поширює дезінформацію про те, що нібито в'їзд до Криму закритий, щоб мешканці тимчасово окупованих територій не їхали до Росії через окупований Крим. Однак в ЗОВА наголосили, що в'їзд до Криму ніхто не закривав, водночас звернулися до громадян із питанням – чи ті справді хочуть жити у російських злиднях.

Останні "витвори пропаганди"

Колаборанти в Херсоні поширюють вкиди про "неможливість" повернення Херсонщини під контроль України;

Крім того, Росія поширила фейк про те, що нібито США та Польща "планують поділити Україну" вже в червні цього року. На жаль, цей вкид підхопили і західні ЗМІ.

Пропагандисти поширили інтерв'ю з нібито мешканкою Маріуполя, де жінка українською мовою скаржиться на українську мову.

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