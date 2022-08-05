Злякався партизанів: колаборант сальдо раптово залишив посаду і пішов "лікуватися"

Гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини владімір сальдо вирішив залишити посаду та піти на лікарняний. Однак це не врятує його від народних месників.

До того ж, як заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, сальдо тепер перебуває у списку зрадників ФСБ росії.

Важливо Це просто сміх, – Хлань розповів, як росіяни "зремонтували" міст у Херсоні

Братчук припустив, що гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини просто почув, що перебуває на першому місці у партизанському списку на знищення.

Сам владімір сальдо заявив, що його просто змусили піти на лікарняний, бо лікарі наполягли на негайній госпіталізації.

Обговоривши з Головою Уряду колегами, вирішив погодитися з пропозиціями лікарів,

– сказав він.

Тепер виконувати обов'язки "голови" Херсонської області буде сергій єлісєєв.

Яка ситуація на Півдні

російські загарбники почали накопичувати свої сили на Півдні України. Частину ворожого війська везуть на "ротацію" у бік Херсона і Криму, але до півострова не довозять. Як розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, якщо уважно подивитися на цю "ротацію", то російських військових насправді ізолюють за Генічеськом, на Арбатській стрілці.

Фактично, це місце – тупикове для росіян, оскільки омивається Азовським морем і з'єднання з тимчасово окупованим Кримом немає,

– пояснив він.

І наголосив, що звідти немає куди бігти. Якщо дозволять поїхати в Крим – військові повтікають. Так, щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять у Генічеську.

росіяни деморалізовані

Хлань також додав, що війська агресора заганяють туди на туристичні бази, які вони захоплюють, й розміщують їх там. Однак для військових росії – це таке гетто, звідки у них немає можливості втекти. Після "відпочинку", їх знову відправляють на лінію фронту. Тож стан військових росії надзвичайно деморалізований.

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