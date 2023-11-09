Ліквідація цього кадру є важливою: Юсов розповів, чим "відзначався" колаборант Філіпоненко

В окупованому Луганську українські спецслужби разом з рухом опору ліквідували воєнного злочинця Міхаїла Філіпоненка. Це терорист, який у структурах так званої "ЛНР" обіймав різні високі посади. Його не долюблювали навіть росіяни й звичнувачували в корупції й смертельних ДТП, за які він уникав покарання.

У межах операції вдалося підірвати автомобіль з колаборантом. Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що смерть Філіпоненка тільки підтверджує, що всі державні зрадники не уникнуть покарання.

Читайте також Царьов ожив після замаху: записав сумнівне відео, де розповів, що сталось

Чим "відзначався" колаборант

Свого часу Філіпоненко очолював так звану "народну поліцію" та "міністерство внутрішніх справ" у терористичній "ЛНР". Проте незалежно від посад, колаборанти й державні зрадники не потрібні ніде і їх ніхто не цінує. Навіть самі росіяни про них невисокої думки.

Андрій Юсов зауважив, що наразі в розробці одночасно перебуває ціла низка об'єктів, але це дуже тривалі операції, адже вони мають пройти ефективно, результативно та безпечно для виконавців.

Якщо говорити про Філіпоненка, то мовить про воєнного злочинця, людину, яка організовувала катування військових та цивільних полонених, брала в цьому безпосередню участь. Тому його ліквідація є особливо важливою,

– розповів представник ГУР.

Також це символічно для інших зрадників, які мають зрозуміти, що відплата за скоєне обов'язково буде, де б вони не ховалися. Відтак найкращий варіант для них – добровільно здатися в полон та перейти в руки українського правосуддя.

Представник ГУР розповів про ліквідацію колаборанта Міхаїла Філіпоненка: дивіться відео

Хто ще є потенційною ціллю для спецслужб

Ніяких анонсів робити не варто, але цілком зрозуміло, що всі, хто причетний до геноцидної війни проти України, мають бути покарані. Мовиться про зрадників, тих, хто спричинив людські жертви, сприяв анексії та окупації українських територій – всі вони мають понести справедливе покарання.

Щодо Олега Царьова, який пережив замах, а тепер звинувачує в цьому українську сторону, Юсов підкреслив, що всі розповіді цього зрадника звучать дуже туманно. Наразі можна констатувати, що Царьов справді живий.

Царьовим останнім часом багато в чому були незадоволені самі росіяни – це також правда. Але зрозуміло, що він зрадник, який має бути покараний,

– підкреслив Андрій Юсов.

Ситуація з цим колаборантом є прикладом для інших персонажів значно дрібнішого масштабу. Люди, які за гроші або просто задурманені російською пропагандою, думають, що вони потрібні Росії, мають розуміти, що насправді так не є.

"Зрадники не потрібні нікому. Колаборанти, яких зловили, які зізналися і були готові, щоб їх забрала Росія, у багатьох випадках виявляються не потрібними", – наголосив представник ГУР.

Ліквідація українських зрадників: що відомо