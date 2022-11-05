З Херсона втекли колаборанти, елітні військові частини лишились

З тимчасово окупованого Херсона вже втекли так звані ворожі "чиновники". Також на "більш безпечні території" старались "евакуюватись" відомі колаборанти.

Радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 5 листопада розповів, що деякі російські війська таки стоять в тимчасово окупованому місті. Наразі невідомо точно, чи битимуться росіяни за Херсон.

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Що відбувається у Херсоні

Водночас станом на зараз (5 листопада – 24 канал) наскільки я розумію, наскільки говорить британська розвідка, елітні частини, перш за все морпіхи та десантники, залишаються на правому березі Херсонської області,

– розповів Денисенко.

За його даними, є інформація про те, що окупанти справді готуються до вуличних боїв як у Херсоні, так і у Новій Каховці.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники хочуть уникнути розгрому на правобережжі Херсонщини й організовано відійти. За даними звіту:

російські війська готують оборонні позиції на лівобережжі та відступають;

це свідчить про те, що вороги усувають шляхи для українських сил. Зокрема, щоб ЗСУ не переслідували росіян через річку під час або після відходу.

Важливі новини з Херсонщини

На початку листопада з приміщення обласної державної адміністрації в Херсоні за невідомих обставин зникла ганчірка-прапор, яку колись повісили вороги.

Вже 5 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дані, які повідомляють окупанти на Херсонщині мають елементи інформаційно-психологічної операції. Тому наша влада серйозно ставиться до офіційних повідомлень Росії, та довіряє тільки нашій розвідці.

Також очільник Міноборони сказав, що росіяни у Херсонській області потенційно готові до "акту доброї волі".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що вороги на Херсонщині мають два варіанти: тримати лінію фронту так довго, наскільки це можливо або ж відійти та зберегти важку техніку та хоча б якийсь особовий склад.

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