Хто такі колаборанти і яке в Україні для них передбачене покарання

У межах обміну 23 травня Росія повернула додому 120 цивільних українців. Замість них Україна передала 70 колаборантів, які діяли в інтересах країни-агресорки. У нашій країні зрадникам загрожувала б кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України, що набрав чинності 15 березня 2022 року.

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Що таке колабораціонізм і яке покарання загрожує за співпрацю з Росією

Під час війни деякі українці забезпечували на території своєї держави інтереси ворога та заподіювали різну шкоду. 70 таких колаборантів Україна відправила до Росії в межах українсько-російського обміну. Люди, які "давно бажали виїхати до Росії", змогли покинути Україну.

Колабораціонізмом вважається:

публічні виступи на мітингах, зборах, в пресі, в Інтернеті, під час яких заперечується збройна агресія проти України, окупація частини території, а також лунають закликає до підтримки дій Росії, підтримуються її збройні формування та окупаційна адміністрація;

добровільна робота громадянина в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на ТОТ (або ж виголошення закликів до проведення там референдумів та виборів);

здійснення українцем пропаганди в інтересах Росії в закладах освіти та сприяння впровадження стандартів освіти держави-агресора в Україні;

здійснення українцем пропаганди в інтересах Росії в закладах освіти та сприяння впровадження стандартів освіти держави-агресора в Україні; передача допомоги російським військовим, або господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором;

організація та проведення заходів політичного характеру (з’їздів, зборів, мітингів, конференцій) для підтримки Росії, а також активна участь у таких заходах;

добровільне займання посади в російських судових або правоохоронних органах, а також добровільна участь незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти України;

вчинення дій або ухвалення рішень, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Правоохоронці визначають, наскільки важким є злочин колаборанта. Кримінальний кодекс передбачає різні види покарань, що можуть застосовуватися до нього. Серед них – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також винному можуть присудити виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців, штраф до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Як додатковий вид покарання суд може призначити конфіскацію майна.