"Треба знищувати Одесу": в ОВА відреагували на погрози колаборантки з Криму

В тимчасово окупованому Криму, а саме – у Севастополі, спалахнула пожежа на нафтобазі через "бавовну". Місцеві зрадники Україні почали істерити після цього та навіть закликати до знищення Одеси.

У суботу, 29 квітня, на територію тимчасово окупованого Криму навідувалось "бавовнятко", яке спричинило пожежу на нафтобазі та "погрози" з боку колаборантів. Водночас Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – прокоментував це в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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"Українські в'язниці відкриті"

За словами спікера, у Криму – справді паніка. Зокрема, у так званих "владних колах окупантів". Заява депутатки-зрадниці Ольги Ковітіді – яскраве цьому підтвердження. Власне, колаборантка сказала, що "треба йти та знищувати Одесу".

Разом з тим представник ОВА констатував, що час справедливого покарання загарбників наближається. Вони це прекрасно усвідомлюють, тому й панікують.

Як зазначив Братчук, якщо все ж ворог таки хоче жити у більш-менш нормальних умовах – він може відправитись в українські в'язниці. Однак для цього потрібно перед тим здатися.

Понад рік тому ми говорили про те, що необхідно на території тимчасово окупованого Криму вже вчитися дотримуватися чинного українського законодавства. Тобто палити треба в відведених на це місцях. Бачимо, що ці заклики не призвели до бажаного результату,

– також пожартував речник.

Окрім того, Братчук додав, що якраз-таки через "необережне поводження з недопалками" спалахнула пожежа поблизу Козачої бухті в Севастополі.

Наслідки "бавовни"