Верховна Рада може звільнити директора НАБУ Артема Ситника, для цього готують відповідний законопроєкт, який має змінити механізм призначення та звільнення очільника бюро. За словами голови комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасії Радіної, такий законопроєкт дійсно має бути, адже Конституційний суд дав ВР 3 місяці для того, щоб привести чинний закон про НАБУ у відповідність.

Зокрема, КСУ дав 3 місяці для вирішення питання прописаного в чинному законі повноваження президента щодо директора Антикорупційного бюро. Про це та про механізми звільнення директора НАБУ Ситника, які збираються прописати нардепи, Радіна повідомила в ефірі 24 каналу.

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Вона зазначила, що єдиним варіантом є передати призначення Кабінету Міністрів України. Річ у тім, що без змін до Конституції не можна зберегти повноваження президента, а 3 місяці не дадуть можливості внести зміни до Конституції лише по процедурі.

Конституційний суд не говорив про те, що ми маємо звільнити Артема Ситника та як це питання має бути вирішене. Відповідно, коли колеги кажуть, що необхідно звільнити Ситника та привести закон у відповідність до Конституції – вони маніпулюють,

– наголосила голова комітету ВР.

Чи є у комітеті відповідні законопроєкти

За словами народної депутатки, є декілька законопроєктів, зокрема, її авторства, які пропонують моделі приведення у відповідність до Конституції закону про Антикорупційне бюро.

Я застерігаю колег від спроби під приводом рішення КСУ знову починати спробу звільнення Артема Ситника. Такі спроби можуть виглядати як політична атака,

– сказала Радіна.

Вона пояснила, що у 2019 році Конституційний суд України ухвалив рішення щодо призначення на посаду керівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП – 24 канал). Воно було дуже схоже на рішення щодо Антикорупційного бюро.

"Скликання парламенту приводило законопроєкт у відповідність, але тоді у законі чітко передбачили, що на посаді залишається керівник НКРЕКП. Такими були перехідні положення закону. Виникає питання: "Чому у аналогічній ситуації щодо НАБУ підхід має бути іншим?". Це може призвести до звинувачення в політичних атаках, чого б хотілося уникнути", – повідомила Радіна.

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Чому немає пріоритетних законопроєктів

Згідно з інформацією депутатки, наразі жоден законопроєкт не розглядали як пріоритений. Адже поки що їх не розглядав профільний комітет і, зокрема, ще не має експертних висновків, які повинні бути відповідно до процедури. Потрібно передбачити, щоб чинний очільник Антикорупційного бюро залишався на посаді поки за допомогою конкурсної процедури не призначать нову людину, вважає Радіна.

Чи проінформований ЄС про ситуації з НАБУ та САП

Також вона повідомила, що ЄС дуже пильно стежить за виконанням Україною реформ, які держава зобов'язалась виконати. Зокрема, це стосується антикорупційної реформи та підтримання незалежності антикорупційних органів.

Якщо Україна не виконує свої зобов'язання – ЄС буде діяти за процедурою, тобто підніме питання припинення макрофінансової допомоги або говоритиме про механізм призупинення безвізового режиму. Так прописані європейські правила та процедури,

– повідомила голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності.

Що відомо про спроби звільнення Ситника