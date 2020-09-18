Конституційний Суд ухвалив рішення, яким визнав невідповідними Основному закону деякі норми закону про НАБУ. Щоправда, швидких змін у роботі цього правоохоронного органу чекати не треба.

Які норми закону про НАБУ визнав неконституційними Конституційний Суд та про наслідки такого рішення для цього правоохоронного органу, – в матеріалі 24 каналу.

Яке рішення було прийняте

Конституційний Суд визнав такими, що не відповідають Основному закону низку норм закону "Про Національне антикорупційне бюро". Конституційне подання щодо відповідності Конституції закону "Про Національне антикорупційне бюро" подало 50 народних депутатів.

Такими, що не відповідають Конституції визнано положення закону щодо:

наділення президента України повноваженнями утворювати Національне антикорупційне бюро України;

призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ;

визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;

визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежного аудиту ефективності бюро, його операційної та інституційної незалежності;

затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

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Положення закону, які КСУ визнав неконституційними втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення даного рішення.

Варто зауважити, що рішення КСУ обов’язкові до виконання та не можуть бути оскарженими.

Більше повноважень для Ради?

Адвокат, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко зазначає, що це рішення направлене на обмеження повноважень президента.



Деякі норми закону про НАБУ – неконституційні / Фото з Facebook НАБУ

Йдеться про певне звуження компетенцій президента, оскільки НАБУ вже не буде якимось надзвичайним органом, що підпорядковується лише виконавчій владі. Це буде стандартний правоохоронний орган, як і ДБР та інші. Тобто він буде підконтрольний парламенту,

– пояснює Василь Мірошниченко.

Адже у нас парламентсько-президентська республіка. А закон про діяльність НАБУ дещо відступав від цього принципу, оскільки саме цей орган повністю був у сфері впливу президента. Хоч це й не зовсім відповідає принципу парламентсько-президентської республіки, де все ж вищим за президента є парламент. Тому тут певна логіка є.

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Водночас, адвокат зазначає, що Артем Ситник продовжує залишатись легітимним керівником НАБУ. Висновки Конституційного Суду щодо його призначення вступлять в силу через три місяці. Цей період надано парламенту аби вони розробили та ухвалили новий закон. Зворотної дії це рішення КСУ не має. Навпаки воно має відкладальну умови – три місяці для розробки та ухвалення нового законодавства. Артем Ситник залишається керівником НАБУ і його призначення, на погляд адвоката, легітимне.