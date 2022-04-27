Южно-Українську АЕС офіційно перейменували на Південноукраїнську АЕС
Джерело:Енергоатом
За ініціативи персоналу Южно-Українську атомну електростанцію на Миколаївщині офіційно перейменували на Південноукраїнську АЕС.
Про це повідомили у телеграм-каналі Енергоатому. Зазначається, що рішення щодо нової назви ухвалили одностайно.
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За "українізацію" назви станції "Южно-Українська атомна електростанція" одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу.
В умовах повномасштабної агресії рф стало абсолютно очевидним, що від звичної, але здавна зросійщеної назви "Южно-Українська атомна електростанція" необхідно відмовитися,
– наголосили в Енергоатомі.
Офіційно вирішили стару назву замінити на історично, патріотично і граматично довершену – "Південноукраїнська АЕС".
Наказ про перейменування станції керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав "з метою приведення найменування ВП "Южно-Українська АЕС" у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису".
Наказ про перейменування станції:
Відтепер скороченою назвою Південноукраїнської АЕС тепер буде ПАЕС.
В Енергоатомі зазначили, що назву міста-супутника станції Южноукраїнськ поки що не змінено, але це лише питання часу та більш тривалих процедур.
Що відомо про Південноукраїнську АЕС
- У 1982 році почав працювати перший енергоблок АЕС на Миколаївщині. Другий і третій блоки-мільйонники введено в експлуатацію у 1985 та 1989 роках.
- На станції працюють три енергоблоки ВВЕР-1000.
- До 21 квітня 2022 року мала назву Южно-Українська АЕС.
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