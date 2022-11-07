Чи скоро буде контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: Жданов розповів про ситуацію на цьому напрямку

Ситуація на лінії фронту у Запорізькій області залишається стабільною. Там йдуть позиційні бої, але бувають і дні, коли бойова активність на цьому напрямку дуже низька.

Ситуація на фронті

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Росія намагається будувати там лінії оборони. Ба більше, навіть перекинула на Запорізький напрямок перші партії модернізованих танків Т-62М, які пригнала на поля битви в Україну.

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Відтак, окупанти намагаються максимально зміцнитися на ділянці від Василівки до Пологів, щоб не допустити прориву українських військ на Токмак та Мелітополь, бо це повністю обвалить всю оборону російських військ на Півдні нашої країни.

Чому росіяни так сильно б'ють по Запоріжжю

Також Жданов пояснив, що Запоріжжю так сильно дістається тому, що росіяни чомусь думають, що у місті або навколо нього є резерви українських сил. Це не так, але росіяни продовжують гатити по обласному центру й з іншої причини.

Вони хочуть довести до істерики місцеве населення, щоб створити для нього нестерпні умови життя. Росіяни вважають, що через це люди почнуть вимагати здачі та капітуляції з боку керівництва України на умовах Росії.

Коли ЗСУ почнуть контрнаступ у Запорізькій області

Жданов процитував Головнокомандувача Валерія Залужного, який сказав, що Україна буде робити якісь дії на тому напрямку, якщо накопичить резерви. Експерт зауважив, що, ймовірно, йдеться саме про можливі контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема й там, де найбільше боїться Росія.

Олег Жданов про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео

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