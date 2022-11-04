Ми якраз готові до миру, – Зеленський вкотре пояснив, на яких умовах можна закінчити війну

Росія постійно заявляє, що готова до перемовин та припинення вогню, однак насправді це не так. Володимир Зеленський озвучив позицію України в цьому питанні.

Ввечері, 4 листопада, у своєму зверненні президент України зазначив, що заяви Кремля про бажання перемовин є брехливими. У світі не буде миру за формулою, що хоче запропонувати Путін, – натомість лише збереження суверенітету нашої держави є шляхом до врегулювання ситуацію.

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Позиція Росії та України щодо миру: яка різниця

За словами Зеленського, декларуючи благі наміри, російські вельможі думають про те, як ввести в оману світ. Однак добре, що ніхто уже серйозно не дослуховується до "пропозицій" Кремля.

Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м'ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців,

– сказав глава держави.

Умови, які пропонує Україна для забезпечення миру та стабільності на континенті, є більш реалістичними та, щонайголовніше, справедливими.

Ми готові до миру. До чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і притягнення Росії до відповідальності

– наголосив Зеленський.

Президент констатував, що усі винні за злочини в Україні мають бути покарані, а Росія повинна виплатити репарації за завдану шкоду.

Повне звернення Володимира Зеленського до громадян 4 листопада: дивіться відео

Для чого Росія "активізувала" риторику про мир

Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія на тлі невдач на полі бою намагається виграти час і через це говорить про переговори. Однак речник відомства Ніколенко наголосив, що єдине реалістичне врегулювання ситуації – негайне припинення Росією війни проти України та виведення військ. Тому пропозиції Лаврова про обговорення "українського питання" зі Заходом щодо миру є повним маразмом.

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Нагадаємо, нещодавно публіцист Андрій Піонтковський прокоментував для чого Путіну перемир'я. За його словами, російський диктатор прагне заморозити війну в Україні, бо не має ресурсу, аби вести ефективні наступальні дії.