Коли буде наступний масований удар: прогноз полковника ЗСУ
В Росії продовжують підготовку до нових масованих ударів по Україні. Однак українська ППО збиває до 85% ракет, а скоро її ефективність збільшиться.
Таку інформацію в ефірі 24 каналу оприлюднив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що траєкторію ракет окупанти постійно змінюють.
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За словами військового, підготовка до нового масованого удару в Росії триває близько двох тижнів. Якщо удар буде, то на початку наступного тижня, не раніше (після 19 грудня – 24 канал).
Україна відстежує ракетоносії
Однак уже в Росії відчутні логістичні проблеми, спричинені атаками на "Енгельс" та "Дягілево", зазначив Світан. До того ж там розуміють, що Україна відстежує рух ракетоносіїв ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 до Уралу, як мінімум.
Вони, найімовірніше будуть змінювати маршрути польотів рекет та ракетоносіїв. А це збільшить час підготовки,
– зазначив військовий експерт.
Україна збиває практично 100% Shahed і 80-85% ракет, акцентував Світан.
Коли чекати наступного масованого удару: дивитись відео
Підсилення ППО
За останніми даними, до України прямує система ППО. Вона, на думку Світана, збільшить ефективність збивання ракет до 90%.
Від західних партнерів Україна також чекає на літаки МІГ-29. В 2023 році, можливо, отримаємо ще й літаки F-15, F-16. Які, передбачає військовий, збільшать дальність і відсоток знищення ракет.
Система Patriot
У ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне відправлення систем Patriot до України. Нещодавно на це не могли й розраховувати.
Це ефективна система, хоч їй вже близько 40 років. Її дальність складає 100 кілометрів по аеродинамічних цілях, по балістичних – до 20 кілометрів,
– зазначив Світан.
Проте робота Patriot, за словами військового експерта, буде залежати від кількості переданих батарей та пускових установок з ракетами.
Останній масований удар по Україні
- 5 грудня з понад 70 ракет, які Росія випустила по Україні, вдалося збити понад 60.
- Від ракетного обстрілу постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони. Однак Михайло Подоляк зазначив, що українська ППО спрацювало добре, а влада готова до енергетичних викликів.
- Після масованого обстрілу 5 грудня постраждала енергосистема Одеси та прилеглих районів. Підстанції там майже знищені. Попри це, одесити все ж мають електроенергію для побутових потреб.