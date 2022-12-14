Коли буде наступний масований удар: прогноз полковника ЗСУ

В Росії продовжують підготовку до нових масованих ударів по Україні. Однак українська ППО збиває до 85% ракет, а скоро її ефективність збільшиться.

Таку інформацію в ефірі 24 каналу оприлюднив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що траєкторію ракет окупанти постійно змінюють.

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За словами військового, підготовка до нового масованого удару в Росії триває близько двох тижнів. Якщо удар буде, то на початку наступного тижня, не раніше (після 19 грудня – 24 канал).

Україна відстежує ракетоносії

Однак уже в Росії відчутні логістичні проблеми, спричинені атаками на "Енгельс" та "Дягілево", зазначив Світан. До того ж там розуміють, що Україна відстежує рух ракетоносіїв ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 до Уралу, як мінімум.

Вони, найімовірніше будуть змінювати маршрути польотів рекет та ракетоносіїв. А це збільшить час підготовки,

– зазначив військовий експерт.

Україна збиває практично 100% Shahed і 80-85% ракет, акцентував Світан.

Коли чекати наступного масованого удару: дивитись відео

Підсилення ППО

За останніми даними, до України прямує система ППО. Вона, на думку Світана, збільшить ефективність збивання ракет до 90%.

Від західних партнерів Україна також чекає на літаки МІГ-29. В 2023 році, можливо, отримаємо ще й літаки F-15, F-16. Які, передбачає військовий, збільшать дальність і відсоток знищення ракет.

Система Patriot

У ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне відправлення систем Patriot до України. Нещодавно на це не могли й розраховувати.

Це ефективна система, хоч їй вже близько 40 років. Її дальність складає 100 кілометрів по аеродинамічних цілях, по балістичних – до 20 кілометрів,

– зазначив Світан.

Проте робота Patriot, за словами військового експерта, буде залежати від кількості переданих батарей та пускових установок з ракетами.

Останній масований удар по Україні