На свята буде відносно спокійно: коли Росія може завдати нового масованого удару по Україні

Поговорімо про ефективність ракетних ударів російських окупаційних військ. Найчастіше, коли говорять про ефективність ракетних ударів або прорив ППО, сухо рахують відсоток прориву, називаючи його цією самою ефективністю.

Як правильно визначають ефективність ударів

Наприклад, по Україні здійснити 100 пусків ракет, 90 збиті. Тобто ефективність 10%? Ні.

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Додам ще трохи дисонансу.

31 грудня по території України здійснили обмежений залп з 20 ракет, 12 з яких були збиті силами ППО України, а 2 – впали на території самої Росії. Ефективність цього удару становила 5%. Додав дисонансу? Калькулятори зламалися?

Що ж... Нагадаю ще одну мою улюблену історію. На початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни завдали удару по Одесі ракетою Х-59, яка знищила дуже важливий стратегічний об'єкт – туалет на пляжі.

Тобто прорив ППО становив 100%, а ефективність цього прориву?

Фактично на кожен прорив ППО працює свій коефіцієнт ефективності, що залежить від об'єкта, який вдається знищити, або... Або ще цікавіше, вдається прорвати ППО, але сама ракета з незрозумілих причин падає десь у полі, з шоковим ефектом для ворон та щурів.

7 січня окупанти можуть "привітати" українців з Різдвом

Сьогодні можна фіксувати стабільну тенденцію зниження ефективності ракетних ударів.. Акцентую, саме масований – 70 – 80 і більше ракет.

Впевнений, що на 7 січня, коли окупанти святкують своє РПЦшне Різдво, вони можуть спробувати передати нам "вітання" обмеженим потенціалом, а саме 50 – 60 ракет. Оскільки їх накопичувальний потенціал 5 – 7 ракет на добу. Але питання в іншому.

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Ефективність ракетних ударів по Україні може стати нульовою

А якою буде ефективність цих ударів? Впевнений, що нижче за середньостатистичні 10%. Оскільки всі об'єкти, які могли б цей відсоток підвищити, під захистом. Напрями руху ракет і дронів всі вивчені й нічим новим вже російські окупаційні війська не здивують. Тобто що? Так. Деградація ефективності.

У якийсь момент ефективність масованого ракетного удару росіян по Україні остаточно вийде до показника близько нуля. Цікаво, що буде раніше – вихід до нуля чи максимальне виснаження ракетного потенціалу Росії з урахуванням навіть виробництва.