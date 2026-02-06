Усе готово: боєць ЗСУ відповів, коли може бути новий масований обстріл

Росіяни вкотре можуть завдати масштабного удару по Україні. Є низка ознак, що вказують на закінчення підготовчих дій перед новим обстрілом.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що під час майбутньої атаки росіяни можуть використати і борти стратегічної авіації. Однак плани ворога можуть також змінитися.

Коли може відбутись новий обстріл України?

Останніми днями росіяни готувалися до завдання нового удару по території України. Він може відбутися вже у найближчий час.

Є ознаки, які підтверджують, що протягом 24 годин може завдати ракетного удару по території України із застосуванням стратегічної авіації. Вони справді здійснили передислокацію літаків та спорядили їх,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Як правило, після таких підготовчих дій упродовж 24 – 48 годин і здійснюються бойові вильоти стратегічної авіації з аеродромів як у західній частині Росії, так і з Далекого Сходу.

Зверніть увагу! Моніторингові канали повідомили, що до застосування по Україні у росіян готово близько 70 крилатих ракет Х-101, 18 ракет типу Х-22/32, до 6 аеробалістичних ракет "Кинджал". Чимало по Україні можуть випустити і балістичних ракет різних типів. До того ж ударів можуть завдати і сотнями "Шахедів".

"Але є цікавий нюанс. 28 січня ворог також споряджався і готувався до удару. Про це повідомляв і президент України. Але противник відтермінував дату обстрілу через заяву Трампа про енергетичне перемир'я. Росія використала цю паузу і накопичила ще більше озброєння, пізніше таки вдаривши по Україні", – зауважив військовослужбовець.

Не виключено, що і цього разу плани росіян з тих чи інших причин можуть змінитися. Однак наразі справді є ознаки, що обстріл може відбутися вже скоро.

Що відомо про наслідки останньої масованої атаки по Україні?