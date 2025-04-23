Коли в Україну знову прийде похолодання
- Найближчими днями в Україні ще буде тепло, – до +26 градусів. Однак, до кінця квітня знову прийде похолодання.
- Синоптики назвали дату. Сказали, чи чекати знову заморозків.
Минулого тижня до України повернулося тепло. Подекуди температура вже перевищила +25 градусів. Втім, стабільного потепління ще не буде. Незабаром знову прийде похолодання.
Коли знову знизиться температура, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Похолодання в Україні
Найближчими днями погода ще порадує українців теплом. Так, за прогнозом синоптиків, 23 – 24 квітня вночі +8 – +14 градусів, удень навіть до +21 – +26 градусів. Дещо прохолодніше на Заході та узбережжі морів, – +16 – +22 градуси. У п'ятницю, 25 квітня, у більшості областей +19 – +23.
Похолодання очікується вже на вихідних. Наталія Птуха розповідала, що зараз переважають потоки з півдня, південного сходу, а ось починаючи з 26 квітня, уже процеси зміняються на північно-західні знову.
Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер,
– зазначила синоптикиня.
Пояснила, тобто якщо 24 квітня ще буде +20 – +26 градусів, то далі подекуди вже може бути лише +10 – +15 градусів. До речі, нічні заморозки поки що не очікуються.
Поки ще не прогнозуємо, але будемо спостерігати. Поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами. Тому і заморозків за таких умов не має бути,
– наголосила Наталія Птуха.
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Похолодання в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру
Заморозки і сніг у квітні
- У першій декаді квітня в Україні вдарили заморозки, подекуди навіть до -10 градусів. Також у багатьох областях випав сніг.
- Синоптикиня наголошувала, що такі зниження температури у квітні можуть бути і якихось рекордно низьких значень фактично зафіксовано не було.
- Лише деякі метеостанції в окремі дні могли зафіксувати, наприклад, нічну температуру на кілька градусів нижчу, ніж колись спостерігалася на цій метеостанції. Однак, це зовсім поодинокі випадки.
- Наталія Птуха наголосила, що таке похолодання у квітні буває. Цього року була особливість, що березень був досить теплим і розпочалася вегетація рослин.
- "Тому після +20 градусів, які в нас були у березні, ці зниження до мінусів у квітні трохи бентежать. Але чогось дуже аномального в цьому немає. Тобто таке у квітні трапляється", – підкреслила синоптикиня.