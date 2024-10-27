Коли в Україні різко похолодає: синоптик назвав дату
Джерело:Meteoprog.ua
В останні дні жовтня переважатиме відносно тепла й спокійна погода. Втім, уже незабаром очікується різке похолодання.
Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик зробив детальний прогноз погоди на 28 жовтня – 3 листопада на Meteoprog.ua.
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Коли буде похолодання в Україні
Метеоролог зазначив, що під впливом поля високого тиску найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла й спокійна погода, без істотних опадів.
За словами Кібальчича, суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада. Вони будуть пов'язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи.
Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер і короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу,
– написав синоптик.
Зазначив, у п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. Вночі +5 – +10, у північних і східних областях -3 – +2 градуси. Вдень +9 – +14 градусів, у південно-західних областях подекуди ще +15 – +18 градусів.
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У суботу, 2 листопада, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Вдень на Півночі та Подекуди Заході вже можливий невеликий мокрий сніг і снігова крупа. Протягом доби температура коливатиметься в межах +6 – +11 градусів, у західних і північних областях +2 – +7.
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За прогнозом Кібальчича, у неділю, 3 листопада, вдень у північних та західних областях буде дощ із мокрим снігом, у решті регіонів – без істотних опадів. Температура повітря вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7 градусів.