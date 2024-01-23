Лютих морозів не буде: коли в Україні знову потеплішає

Цього тижня в більшості областей України йтиме мокрий сніг. Цікаво, що температура буде в середньому вищою за норму на 3 – 6 градусів.

Коли чекати потепління, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що початок тижня на Півночі та Сході буде холодним.

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Кібальчич писав, що початок тижня виявиться холодним для жителів північних та східних областей. Усе через вплив арктичних повітряних мас.

Проте поступово з середини тижня відбудеться підвищення температури на тлі циклонічної діяльності та слабко виражених атмосферних фронтів,

– зазначив синоптик.

Додав, що переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях подекуди дощ і мряка. Окрім того, можливі тумани та налипання мокрого снігу.

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