Чи буде в Україні різке потепління до +20 градусів

На вихідних до України знову прийшло похолодання. У частині областей уже випав сніг. Вдарили морози, у Карпатах навіть до -13 градусів. Втім, уже незабаром очікується підвищення температури.

Та чи буде різке потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Синоптикиня розповідала, що до кінця цього робочого тижня нічні морози все ж залишаться. Втім, після 20 березня вони вже матимуть тенденцію до послаблення.

До речі, попри морози вночі, вдень температура буде плюсовою. Тож щойно опади припиняться, звичайно, весняне сонечко буде досить інтенсивно прогрівати приземний шар повітря.

Наталія Птуха також відповіла, чи можливе різке потепління аж до +20 градусів. Зауважила, що за попередніми розрахунками, не очікується.

Просто після 20 березня вже йде тенденція до підвищення,

– зазначила синоптикиня.

Додала, дуже повільне, втім, можливо, уже стабільніше ніж раніше.

Зауважимо, за оновленим прогнозом Укргідрометцентру, 20 березня вночі від +1 до -5 градусів, удень +5 – +10, а в південно-західній частині вже до +13 градусів.

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