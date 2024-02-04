Уже незабаром: коли в Україні потепліє до +15 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Уже наступного тижня в Україні відчутно потеплішає. Подекуди стовпчики термометрів сягнуть 15 градусів тепла.
Коли чекати значного потепління, в яких областях буде найвища температура, чим дивуватиме погода, передає 24 Канал.
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Коли чекати потепління
В Укргідрометцентрі прогнозували, що в наступні три доби, 4 – 6 лютого, часом йтиме невеликий і помірний дощ, мокрий сніг. Також очікуються пориви західного та північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі 0 – 6 тепла, 4 і 5 лютого на Сході та Північному Сході, 6 лютого у більшості областей від 2 градусів тепла до 4 морозу. Вдень 2 – 8 тепла, у Чернігівській, Сумській та східних областях 0 – 5 тепла.
У південній частині, 6 лютого і в західних областях 6 – 12 градусів, 6 лютого на півдні Одещини до 15 градусів тепла,
– зазначили синоптики.
Орієнтовний прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
В частині України погіршиться погода
В Укргідрометцентрі попереджали, що 4 лютого, у зв'язку з хуртовинами та снігопадами, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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Прогноз на лютий від Ігоря Кібальчича
- Синоптик прогнозував, що лютий буде теплим і достатньо вологим.
- Ігор Кібальчич зазначав, що найвища температура очікується на Заході, Півдні й у центральній частині України.
- На початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря вдень до понад 10 градусів тепла.
- "Ближче до середини лютого не виключені значення 15 – 20 градусів в окремі дні", – писав синоптик.
- До речі, як завжди прохолодніше буде у східній частині, північних областях та на Поліссі.
- За прогнозом Кібальчича, температурне тло в середньому за місяць по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 тепла, що приблизно на 2 – 5 градуси вище за кліматичну норму.
- Однак, наприкінці першої декади лютого й після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, втім, без сильних морозів.