Не тільки в Карпатах: коли майже по всій Україні йтиме сніг

Похолодання набирає обертів. Окрім того, в Україні посилився вітер, йде дощ, а в Карпатах навіть значний сніг. Втім, згодом він очікується не лише в горах.

Наступного тижня сніг уже може йти в більшості областей. Про це свідчать дані на картах Укргідрометцентру, пише 24 Канал.

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Коли в листопаді буде сніг

Ймовірно, вже в четвер, 16 листопада, майже по всій Україні йтиме сніг. Поки його не прогнозують лише на Півдні, Буковині та Закарпатті. Втім, снігового покриву ще, можливо не буде. Знову очікуються дощі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зазначили, що 12 – 14 листопада в Україні пройдуть дощі.

"12 листопада в центральних та північних областях, вночі в південній частині значні. 13 – 14 листопада вночі на Заході та Півночі з мокрим снігом. Вдень 13 листопада в більшості областей тимчасове припинення опадів", – попередили синоптики.

Додали, що у неділю вночі та вдень у західний і північних областях 2 – 9 градусів тепла. На решті території вночі 6 – 11 градусів, вдень 10 – 15.

13 – 14 листопада зниження температури на 4 – 6 градусів,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Також зазначили, що упродовж неділі – вівторка пориви вітру в Україні сягатимуть 15 – 22 метрів на секунду. Втім, 12 листопада в південній, східній частині та в центральних областях подекуди 25 – 30.

До речі, також у Карпатах йтиме сніг. Подекуди очікуються хуртовини та пориви вітру 15 – 22 метри на секунду.

13 – 14 листопада 25 – 30 метрів на секунду. На дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі та вдень від 3 морозу до 3 тепла (12 листопада вночі до 5 морозу),

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру