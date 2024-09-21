Дощі та грози накриють більшість областей України: дата вже відома
Найближчими днями в Україні буде тепло й сухо. Втім, незабаром частину областей накриють дощі та грози.
Коли й де саме дощитиме наступного тижня, як довго будуть опади, передає 24 Канал.
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Коли будуть дощі та грози
Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що упродовж 21 – 23 вересня в Україні утримається суха погода. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі +6 – +12, на узбережжі морів +13 – +18, вдень +21 – +26, у Карпатах +15 – +20 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 24 вересня подекуди на Півдні й Південному Сході вже очікуються дощі. Уже наступного дня опади, ймовірно, накриють Захід України, також пройдуть грози.
У четвер, 26 вересня, дощі та грози можуть пройти на Закарпатті, Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині, Київщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Донеччині, Херсонщині, а також в окупованому Криму. Окрім того, опади очікуються на Вінниччині.
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Прогноз погоди на 22 – 26 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Максимальна тривалість бездощового періоду зростає
- Протягом останніх років в Україні відмічається тенденція не лише до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
- "Зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше", – зазначила метеорологиня.
- Додала, оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря й ґрунту, то призводить не тільки до атмосферної, а й ґрунтової та гідрологічної посухи, зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.
- До речі, Віра Балабух розповідала, очікується, що осінь буде не лише теплою, а й досить посушливою, особливо в першій половині.
- Експертка зауважила, що такі погодні умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Втім, у 2024 році ці процеси будуть більш інтенсивними.