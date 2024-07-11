Кілька днів поспіль: у яких областях йтимуть дощі та грози

В Україні надзвичайна спека. Подекуди температура вже побила досягла рекордних показників. Переважає суха погода, втім, у частині областей очікуються дощі та грози.

Де будуть опади найближчими днями, з посиланням на прогноз синоптиків, пише 24 Канал.

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Дощі та грози

В Укргідрометцентрі попередили, що упродовж 12 – 14 липня на території нашої держави очікується спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягнуть +19 – +25 градусів. Вдень +35 – +39, а на Одещині, Миколаївщині й Херсонщині подекуди надзвичайна спека +40 – +41 градус.

Тільки у п'ятницю на Заході вночі +17 – +22. Вдень +30 – +34 градуси.

В більшості областей без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, що вітер буде переважно східний, 3 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 12 – 14 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, очікується, що 15 липня опадів в Україні може бути більше. Так, дощі та грози прогнозують у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

А вже 16 липня, ймовірно, в Україні знову буде без опадів. Втім, надзвичайна спека понад + 40 градусів наразі також не очікується.

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