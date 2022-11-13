Вокзал на місці, люди чекають, – фахівці Укрзалізниці відзвітували з Херсона

Херсон поступово оговтується від шкоди, яку заподіяли йому окупанти. Фахівці Укрзалізниці завітали до звільненого українського міста.

Вони проаналізували масштаби пошкоджень та оцінили завдані збитки. Тепер Укрзалізниця зможе сформувати команду, щоб повернути залізничне сполучення до обласного центру.

Читайте також Росіяни залишили гармидер: як виглядає Херсон після деокупації

Коли варто чекати поїзд до Херсона

Спеціалісти Укрзалізниці 12 листопада навідалися до деокупованого Херсона. Вони аналізували стан колії та поїздів.

Спеціалісти приїхали в Херсон, щоб оцінити стан залізничного сполучення / Фото Укрзалізниці

Зауважимо, що після звільнення Херсонщина потребує масштабного розмінування та зачистки. В Укрзалізниці кажуть, що ЗСУ над цим активно працюють.

Фахівці Укрзалізниці у Херсоні: дивіться відео

Крім того, додають, що пошкоджену колію та розбиті вагони вдасться відремонтувати швидко. Наразі потрібно сконтактувати з українською армією та владою, щоб організувати команду для повернення залізничного сполучення до обласного центру.

Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона,

– переконують в Укрзалізниці.

Зверніть увагу "Найкраща вечірка у житті": фотографи Ліберови поділилися новими кадрами з Херсона

Як місто оговтується від окупації: актуальні новини

Після себе окупанти залишили в Херсоні безлад та розруху. Мешканців міста закликали бути обачними та попередили про масштабні мінування.

Президент України розповів, що загарбники зруйнували усю критично важливу інфраструктуру обласного центру. Херсон потребує тривалого відновлення.

У ДТЕК повідомили, що окупанти знищили усю енергосистему Херсона. Однак відсутність світла не завадила херсонцям святкувати звільнення від російського терору.

Увечері 11 листопада місцеві зібралися біля багаття з українськими прапорами. Жителі Херсона хором кричали: "ЗСУ". Вони раділи та аплодували українським воїнам.

До теми – У Херсон повернулася військова адміністрація, СБУ та Нацполіція: дивіться відео