Коли і чому гречка може подешевшати – прогноз від експерта

Українцям варто очікувати на невелике подорожчання гречки та ще низки продуктів. Проте восени можемо чекати невелике здешевшання.

Про це 24 каналу розповів почесний президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич. Він також зазначив, що гречка може подорожчати максимум на 20%.

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Ціна на життєвоважливі продукти на українців повинні стабілізуватись від осені до початку наступного року.

На жаль, ніхто не зможе дати вам прогноз стосовно ціни на гречку, але орієнтиром на цю ціну буде ситуація в вересні. А вже у вересні ціна буде нижчою, орієнтовно на 10-20%,

– запевнив Томич.

За словами експерта, у вересні-жовтні починаються жнива, гречку збиратимуть майже постійно, тому буде трохи легше.

Директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що 50% гречки надходило з російського ринку. Оскільки зараз він відрізаний, то Україна використовує свої запаси, які є дуже обмеженими. Тому найближчим часом очікують подорожчання цього продукту аж до 100 гривень.

Вже кілька днів в нашій державі фіксують і дефіцит солі – її або взагалі немає на прилавках, або ціна – просто космічна.

Така ситуація склалась тому, що 90% солі в нашій державі виробляло підприємство "Артемсіль" у Донецькій області. Місяць тому виробник припинив свою діяльність – через постійні обстріли окупантів.

Видобувають сіль ще у двох родовищах – Солотвинському на Закарпатті та у Дрогобицькій солеварні. Однак перше через повені значно вичерпалося, тому солеварня у Дрогобичі значно збільшила свої потужності.

Після зупинки роботи у квітні найбільшого в Європі заводу з виробництва солі "Артемсіль", яке знаходиться в Донецькій області, в Україні виник ажіотаж і дефіцит цього товару. Фактично єдиним виробником солі в Україні стала Дрогобицька солеварня. Зараз вона працює на повну потужність, аби забезпечити українців своєю продукцією.

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Дрогобицький завод планує збільшити виробництво солі на 20 тонн щомісяця. Але зазначається, що цього обсягу не вистачить навіть на Львівську область.

Спосіб виробництва солі у Дрогобицькій солеварні відрізняється від традиційного видобутку, як це було у Соледарі. На заводі з надр землі спеціальними машинами викачують соляну ропу. Згодом її виварюють на дровах у спеціальних ваннах – панвах. Зазначається, що цей виробничий процес складніший і дорожчий. Внаслідок чого й вартість дрогобицької солі майже вдвічі перевищувала ціну товару "Артемсолі".

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