Наступ неминучий, – Андрющенко назвав 4 імовірні точки загострення на Півдні

Окупанти активно стягують війська на Південь України. Зокрема, вони виокремили чотири ключові напрями, від яких залежатиме подальший перебіг операції на Запорізькому напрямку.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу повідомив, що росіяни планували почати наступ 26 квітня. Однак вирішили доукомплектувати підрозділи та доправляють особовий склад.

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Які чотири напрями цікавлять росіян для наступу

За словами Андрющенка, противник ще перекидає окремі підрозділи для підготовки до наступу.

Наші сили оборони готуються й орієнтовно розуміють, де саме відбувається скупчення сил і в яких районах може виникнути напруження, що його спричинятимуть росіяни. Наразі вони вже дійсно зосередили значні ресурси. Наступ неминучий. І, без сумніву, йтиметься про Запорізький напрямок. Найімовірніше, це буде район Оріхова і Токмака, а також, можливо, райони Пологів і Гуляйполя,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти намагатимуться прорвати оборону на чотирьох ділянках, і саме від них залежатиме успіх їхніх подальших дій. Обсяг сил, який наразі зосереджено, можна порівняти з тим, що був перед початком операції під Вугледаром. Втім, цього разу Росія не має тієї самої мобілізаційної спроможності, як восени, коли у вересні розпочала наступ на тому напрямку.

"Схоже, що повторити сценарій, який вони почали у Вугледарі й завершили поблизу Великої Новосілки та Курахового, цього разу їм не вдасться. Але спробувати – спробують. У голові в Путіна – "великий наступ", але коли саме він почнеться – відкрите питання. Поки що все впирається не у дати, а в те, що вони не встигають доукомплектувати ударне угруповання", – пояснив Андрющенко.

Скільки часу потрібно для підготовки наступу

За оцінками Андрющенка, підготовка може зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Тож активні бойові дії можуть розпочатися ближче до 9 травня. Росіянам знадобилося значно більше часу, ніж торік, аби зібрати таке угруповання. Вперше вони спробували сформувати його ще влітку 2024 року. Пізніше змушені були перекидати резерви на Курщину, а згодом – на Вугледарський напрямок.

Важливо! Росія не планує виводити свої війська з території ЗАЕС. У Кремлі заявляють про готовність пояснити США, чому станція залишатиметься під контролем окупантів. За словами міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова, жодних змін в управлінні ЗАЕС не передбачається навіть у разі перемир'я.

Андрющенко вважає, що наразі в окупантів немає належної динаміки для швидкого відновлення втрат на Запорізькому напрямку. Тож, ймовірно, вже до середини червня стане очевидно, що наступ "захлинувся", фронт стабілізувався, і, можливо, тоді росіяни почнуть серйозніше ставитися до переговорів.