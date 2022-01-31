Коли у Дії з'явиться сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19

У Мінцифри повідомили, коли українці зможуть побачити сертифікат про вакцинацію бустерною дозою у застосунку "Дія". Попередньо його очікують до кінця тижня.

COVID-сертифікат про отримання бустера можна буде сформувати у додатку "Дія" після завершення всіх технічних робіт. У Мінцифри заявили, що він може з'явитися вже наприкінці цього тижня.

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Як можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу

Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі Дія.

Коли дані оновляться, у документі з'явиться інформація про третю дозу вакцини.

Бустерна доза вакцини буде показана у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз,

– заявили в Мінцифрі.

Після введення бустерної дози термін дії COVID-сертифікату продовжується на 270 днів. Обов'язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Поки що сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Але всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).

Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.

Який препарат обрати

Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною від Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу