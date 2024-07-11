Коли винищувачі F-16 прибудуть до України: що кажуть у Держдепі США

Винищувачі F-16 вже прямують до України, і вони охоронятимуть українське небо цього літа. Однак актуальним залишається питання, коли саме це станеться.

Заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт в інтерв'ю також прокоментував "шлях" винищувачів до нашої держави. У нього запитали, чи є часові рамки у цьому питанні.

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Коли в Україну прибудуть F-16

Україна отримала позитивний сигнал під час саміту НАТО у Вашингтоні, який стосується передачі їй винищувачів F-16. Перші країни, які нададуть ці літаки – Данія й Нідерланди. Наразі F-16 вже прямують до України.

З міркувань безпеки ми не хочемо розголошувати, коли саме вони прибудуть, але вони вже в дорозі. Поки ми з вами розмовляємо, вони на шляху до України, і цього літа будуть охороняти українське небо,

– відповів він.

Напередодні Блінкен заявив, що перші винищувачі з Данії та Нідерландів " на шляху до України ". Також виступаючи на заході в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, він анонсував "потужний пакет" для України впродовж декількох наступних днів.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров сьогодні підбив підсумки роботи української делегації на саміті НАТО у Вашингтоні. За його словами, Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на озброєння F-16 для України.