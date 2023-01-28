Іспанія навесні відправить Україні танки Leopard

28 січня 2023, 03:00
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Джерело:

El Espanol

Іспанія погодила передачу танків Україні. Країна відправить нам Leopard вже весною 2023 року.

27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже погодила постачання танків Leopard в Україну.

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Танки з Іспанії приїдуть в Україну на весні

Маргарита Роблес повідомила, що Іспанія відправить Leopard Україні уже весною 2023 року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".

Проте поки що вона не вказала точну кількість танків, які Іспанія передасть українським силам.

Скільки танків готова віддати Іспанія

  • 26 січня Маргарита Роблес повідомила, що уряд Іспанії готовий надати Україні свої танки Leopard 2. Також вона закликала союзників по НАТО, у яких ця техніка є на озброєнні, зробити так само.
  • За словами Роблес, Мадрид може передати Україні 53 танки Leopard 2 A4. Однак вона зауважила, що не всі з них, на жаль, справні.
  • Міноборони працюватиме над їхньою підготовкою та встановить, скільки з них можна буде переобладнати, а які вже не підлягають ремонту.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року Іспанія перша заявила, що дасть танки Leopard Україні. Проте згодом передумала. У Мадриді сказали, що їхні танки настільки "старі", що їх "небезпечно" посилати на фронт. Проте у січні 2023 року рішення Німеччини змінило думку Мадрида.


Хто готовий надавати танки Leopard 2 Україні / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт