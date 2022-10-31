У Києві відновили електропостачання після ранкових ракетних обстрілів

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Києва вранці 31 жовтня. Внаслідок ворожих ударів у місті частково зникло світло. Також виникли перебої з мобільним зв'язком.

Енергетики вже відновили електропостачання тим споживачам, які залишилися без світла внаслідок російської атаки вранці 31 жовтня. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

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У Києві частково відновили світло

Станом на 18:00 годину споживачів, у яких вранці зникло світло, перевели на тимчасову схему живлення. Однак, у ДТЕК підкреслили, що наразі у столиці продовжують екстрені обмеження електропостачання.

Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго",

– підкреслили в ДТЕК Київські електромережі.

Раніше Віталій Кличко анонсував, що енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9 – 10 годині вечора.

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У київському метрополітені змінять графік руху поїздів

Кличко також повідомив, що у столичному метрополітені з 1 листопада змінять графік руху поїздів.

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4 – 5 хвилин, а в інший час – 8 – 10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії,

– зазначив міський голова.

Через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів у Києві організували автобусне сполучення. До речі, такі нововведення почали запроваджувати ще з 20 жовтня.

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Коротко про наслідки ракетного удару по Київщині

Російські загарбники масовано атакували Україну ракетами вранці 31 жовтня. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру столиці. Згодом Віталій Кличко повідомив, що б ез світла залишилися близько 350 000 квартир .

. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що знеструмлена частина Київського району. Через ворожу атаку на території області довелося запровадити екстрені відключення світла .

. Олексій Кулеба підкреслив, що ситуація складна, але під контролем. Тому про евакуацію не мовиться .

. На жаль, під час ракетних обстрілів постраждали двоє людей. Одна з них перебуває у важкому стані в лікарні. Також в ОВА повідомили про пошкодження приватних будинків.

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