Це не схоже на висадку в "день Д", – у Байдена оригінально відповіли на питання про контрнаступ

У Білому домі утрималися щодо відповіді про початок контрнаступу ЗСУ. Проте у Вашингтоні зазначають, що зараз в Україні вже проводяться інтенсивні бої.

Джейк Салліван ухилився від відповіді на питання щодо термінів наступу українських воїнів на позиції російських окупантів та колаборантів. Про це радника Джозефа Байдена з національної безпеки запитали під час брифінгу 18 травня, передає 24 Канал.

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Що відповів Салліван

Представник Білого дому відмовився відповідати на такі питання. Однак при цьому він не змінив повністю теми. Салліван згадав про висадку союзників на узбережжі Нормандії під час Другої світової війни.

Як ви знаєте, це не схоже на висадку в "день Д" на пляжі. Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні,

– сказав він.

Що ще сказав радник президента США

, "днем Д" у військовій справі називається дата початку військової операції. Наприклад, для вищезгаданої операції “Оверлорд” з висадкою десанту на нормандському узбережжі 6 червня 1944 року можна вважати "днем Д".

Салліван не став робити жодних публічних заяв замість українських колег. Він проігнорував усі питання з будь-якою конкретикою щодо контрнаступу. Представник Білого дома підкреслив, що українські військові повинні самі описувати та пояснювати те, що вони роблять на фронті.

Скажу лише, що в деяких частинах України ведуться інтенсивні бойові дії, як ми бачили на прикладі боїв навколо Бахмута,

– додав він.

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