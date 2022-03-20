Коли ми всі працюємо на перемогу над ворогом, – Монастирський про політичні суперечки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що на сьогодні може зробити кожен, щоб наблизити спільну перемогу над російськими загарбниками.

Зокрема, очільник МВС заявив, що перш за все у гонитві за впливом політичні діячі мають не заважати безпековому сектору та Збройним Силам України виконувати свою роботу.

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Глава МВС про політичні суперечки та шлях до перемоги

Монастирський додав, що зараз держава об’єдналася. За його словами, українці згуртувалися як навколо ЗСУ, так і Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського.

Я приєднуюсь до заяви Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Які можуть бути політичні суперечки, коли ми всі працюємо на перемогу над ворогом?

– наголосив очільник відомства.

На думку міністра, наразі найвищий рівень довіри до захисників України та президента за всі роки незалежності. Він додав, що це стосується й світу. Монастирський наголосив, що українці ведуть боротьбу не лише майбутнє власної держави, але й – всієї Європи й цивілізованого світу.

Привітання для КОРДу

Очільник МВС України також привітав бійців КОРДу, заслуги яких відзначив президент України Володимир Зеленський. Монастирський заявив, що КОРД – це висококласний спецпідрозділ Національної поліції.

Для вас немає неможливого, і ви доводите це щодня. Вітаю вас із високими державними нагородами. Залишайтеся відданими Україні та Українському народові,

– привітав міністр бійців КОРДу.

Він додав, що бійці цього спецпідрозділу перебувають на передовій внутрішнього фронту. Зокрема, вони відповідальні за наступні завдання:

виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога,

виконання надважливих для правопорядку, громадської безпеки й захисту України завдань: звільнення заручників, беруть участь в антитерористичних операціях.

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