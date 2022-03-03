Коли мільйони проклинають – вам нічим рятуватися, – Зеленський про гумконвой з Росії
Володимир Зеленський традиційно виступив з відеозверненням. У ньому він згадав також про так звану гуманітарну допомогу від країни-агресорки.
У зверненні президент Володимир Зеленський підкреслив на тому, що українцям не потрібна гуманітарка від Росії, передає 24 канал.
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До українців уже їде справжня гуманітарна допомога
Він наголосив на тому, що російська влада виходить та розповідає "своїм пропагандистам, що збирається послати в Україну так звані гуманітарні колони".
Запам’ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають – вам нічим рятуватись,
– наголосив він.
Президент також підкреслив, що у всіх регіонах України, обпалених війною, громадяни отримують усе необхідне. А справжні, українські, гуманітарні вантажі уже відправляються у дорогу.
Дивіться відео звернення Володимира Зеленського:
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