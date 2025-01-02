Війна не закінчиться одним днем, але гаряча стадія може завершитися досить швидко, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за один день війна не завершиться. Втім, він висловив сподівання, що президентство Дональда Трампа може сприяти швидшому завершенню гарячої стадії війни з Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного маратону. Президент зазначив, що після інавгурації Дональда Трампа планує зустрітися з ним, щоб обговорити стратегію припинення війни.

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Що потрібно для швидкого завершення гарячої фази війни

Зеленський вважає, що потенційне президентство Дональда Трампа може пришвидшити завершення гарячої фази війни з Росією.

Гаряча стадія війна дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами,

– заявив президент.

Він наголосив на важливості того, щоб позиція Європейського Союзу була врахована майбутньою адміністрацією США.

"Чому? Бо Україна хоче мати конкретне місце та дату в ЄС, а це залежить від ЄС. Тому саме такий формат я бачу", – додав Зеленський.

Крім того, Зеленський планує зустрітися із Трампом після інавгурації, де хоче обговорити план завершення війни в Україні.

Трамп сказав мені: "Одним з перших візитів я буду очікувати саме вас". Він сказав, що для нього пріоритет закінчити війну і він буде це робити. Я думаю, так, після інавгурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати вже розуміючи весь план,

– зазначив український лідер.

Зеленський висловив сподівання, що план Трампа відповідатиме українському баченню, проте припустив можливість контактів президента США з представниками Росії.