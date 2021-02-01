Як тільки Навальний вийде з тюрми, Путін туди сяде, – російський журналіст

Російський опозиціонер Олексій Навальний сидітиме в тюрмі до тих пір, поки президент Росії Володимир Путін не покине Кремль. Після цього Путін замінить Навального у в'язниці.

Джерело: 24 канал

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що зараз протести у Росії, безумовно, антипутінські. Головне для росіян – не підтримка Навального, а знищення Путіна.

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"Тут дна немає. Це очевидно, що до тих пір, поки Путін буде в Кремлі, Навальний перебуватиме в тюрмі. І навпаки – як тільки Навальний вийде з тюрми, Путін туди сяде", – сказав Яковенко.

Яковенко: Путін захищається

За його словами, президент Росії захищає своє життя і свободу, а тому не шкодує протестувальників і залучає до жорстокого побиття не лише поліцію.

Це сигнал – бити на знищення. Я вчора бачив не тільки поліцію і Росгвардію, були і представники збройних сил. Армію будуть використовувати, це очевидно,

– запевнив журналіст.

Яковенко додав, що для Путіна, як і для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, немає жодних обмежень у масштабах насилля. "Це аксіома, яку треба вивчити", – підсумував журналіст.

В Росії ситуація дуже схожа на ту, що тривала кілька місяців тому у Білорусі. Там також люди виходили на протест проти президента Олександра Лукашенка. Водночас білорусів жорстоко били силовики – є загиблі. Детальніше читайте тут

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