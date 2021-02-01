Як тільки Навальний вийде з тюрми, Путін туди сяде, – російський журналіст

Російський опозиціонер Олексій Навальний сидітиме в тюрмі до тих пір, поки президент Росії Володимир Путін не покине Кремль. Після цього Путін замінить Навального у в'язниці.
Джерело: 24 канал
Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що зараз протести у Росії, безумовно, антипутінські. Головне для росіян – не підтримка Навального, а знищення Путіна.
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"Тут дна немає. Це очевидно, що до тих пір, поки Путін буде в Кремлі, Навальний перебуватиме в тюрмі. І навпаки – як тільки Навальний вийде з тюрми, Путін туди сяде", – сказав Яковенко.
Яковенко: Путін захищається
За його словами, президент Росії захищає своє життя і свободу, а тому не шкодує протестувальників і залучає до жорстокого побиття не лише поліцію.
Це сигнал – бити на знищення. Я вчора бачив не тільки поліцію і Росгвардію, були і представники збройних сил. Армію будуть використовувати, це очевидно,
– запевнив журналіст.
Яковенко додав, що для Путіна, як і для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, немає жодних обмежень у масштабах насилля. "Це аксіома, яку треба вивчити", – підсумував журналіст.
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Протести в Росії: що відомо
- Перша хвиля протестів у Росії розпочалась 23 січня. Тоді на вулиці різних російських міст вийшли тисячі людей на підтримку Олексія Навального, якого напередодні затримали. Силовики жорстоко били та затримували людей. Серед них була навіть дитина.
- Одразу через тиждень, 31 січня, протести поновилися. Відомо про затримання понад 4 тисяч людей.
- Силовики використовували до учасників акцій кийки, сльозогінний газ і навіть табельну зброю.