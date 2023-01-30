Коли Норвегія передасть Україні Leopard: відомі терміни

Норвегія відправить в Україну свої бойові танки Leopard 2 німецького виробництва. В уряді наголошують, що це має статись "якнайшвидше".

Можливо, танки відправлять наприкінці березня. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Раніше Норвегія теж передасть Україні танки Leopard

Скільки танків отримує Україна

Норвегія має серед запасів 36 танків Leopard 2. Однак не повідомляє, скільки саме надасть Києву.

Ми ще не визначили кількість,

– сказав Арільд Грам.

Нагадаємо, на тлі масштабної військової допомоги Україні Норвегія 25 січня заявила, що також відправить Києву танки Leopard. Грам тоді наголошував, що країна підкріпить цю допомогу навчанням українських військових і фінансуванням.

Чиновник переконаний, що партнери повинні якомога краще підтримувати Україну в обороні.

Танків буде більше

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще у грудні заявив, що йому потрібно 300 танків, щоб провести контрнаступ та вибити окупантів. Згодом посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що союзники обіцяють надати нашій державі 321 важкий танк.

Партнери погодились передати нашій державі танки. Зокрема, Україна отримає танки "Абрамс" від США та Challenger 2 від Великої Британії. Німеччина дозволила реекспорт танків Leopard і також оголосила про передачу Україні кількох "Леопардів".

Серед останніх новин – Данія також готова приєднатися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків.