В Україні буде потепління: синоптики розповіли, коли цього можна очікувати

В Україні днями пройшли снігопади, а також знизилась температура. Синоптики повідомляють, що це триватиме недовго.

Погода в нашій країні стала по-справжньому зимовою. Водночас одразу після Різдва вона зміниться.

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Буде потепління

Синоптики прогнозують, що з 26 грудня у більшості областей припиняться опади. Крім цього, очікується підвищення температури на 4 – 6 градусів.

Водночас В Україні місцями будуть пориви вітру 15 – 22 метра за секунду. Крім цього, можлива ожеледиця, тож потрібно бути обережними на дорогах, адже не потрібно наражати себе на небезпеку на зимовій дорозі.

Якою буде погода в Україні на Різдво