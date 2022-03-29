Коли останній російський солдат покине Україну, – Веніславський про проведення референдуму

Михайло Подоляк зазначав, що договір про гарантії безпеки України мають схвалити на референдумі. Однак в умовах воєнного або надзвичайного стану це робити заборонено.

На цьому наголосив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

До теми Перше референдум, потім ратифікація: як схвалюватимуть договір про гарантії безпеки України

"Треба розуміти, що референдум буде проведений лише тоді, коли Україна перестане бути у стані війни", – зазначив Веніславський.

Це може статися тоді, коли останній російський солдат покине межі території України,

– пояснив він.

Тоді можна й буде говорити про можливість проведення референдуму, який буде відповідати і Конституції України і міжнародним стандартам. До того часу це має бути предметом політичних дискусій та широкого суспільного дискурсу, вважає депутат.

Утім зазначив, що будь-який міжнародний договір має передбачати конкретні юридичні зобов'язання і негативні наслідки для країни у разі їхнього невиконання.

Радник глави Офісу Президента Подоляк зазначив, що після референдуму буде йти ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України.