Брюссель визначив, коли буде старт переговорів з Україною щодо вступу в ЄС
Єврокомісія анонсувала представлення переговорної рамки для України вже у березні 2024 року. Це стане ключовим кроком на шляху до членства нашої держави в Європейському Союзі.
На пресконференції в Києві глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про важливий етап у процесі євроінтеграції України, – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон. Вона наголосила, що членство в ЄС значно зміцнить безпеку нашої держави.
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Членство в ЄС: безпека та реформи
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вже розпочато процес скринінгу – тобто адаптації українського законодавства до європейського. Він вимагає значних зусиль та дотримання графіку.
Посадовиця закликала Україну виконати всі рекомендації Єврокомісії для досягнення прогресу в переговорах.
Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів,
– заявила Урсула фон дер Ляєн.
Ця заява стала відповіддю на очікування багатьох українців, які прагнуть бачити свою країну частиною європейської родини.
Процес вступу до ЄС є складним і тривалим, але визначення чітких термінів є позитивним сигналом для України, яка продовжує реформувати свою економіку та законодавство відповідно до європейських стандартів.
Більше про це
- У грудні 2023 року на саміті в Брюсселі лідери країн-членів ЄС схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це стало черговим свідченням успішності євроінтеграційних процесів нашої держави, які тривають щонайменше з 2014 року.
- Переговорна рамка, яка зараз формується, включатиме технічні завдання та охоплюватиме різноманітні аспекти майбутніх перемовин. Зокрема, йдеться порядок відкриття та закриття переговорних глав, визначення чітких етапів перемовин.
- Посол України при ЄС Всеволод Ченцов зазначав, що процес скринінгу українського законодавства активно триває. Очікується, що Єврокомісія представить нову оцінку та переговорні рамки на початку березня 2024 року, як про це казала Урсула фон дер Ляєн.
- Також посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловлювала оптимізм щодо можливості старту переговорів навесні, що свідчить про позитивні очікування з боку європейських партнерів та їхню рішучість.