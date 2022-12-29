"Люди готують ґрунт": як кожна нова поразка росіян на фронті наближає кінець влади Путіна

Російська армія продовжує зазнавати нищівних поразок в Україні. Від ситуації на фронті фактично залежить те, чи зможе Владімір Путін втриматися у своєму кріслі.

Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. За його словами, рано чи пізно пересічні росіяни зрозуміють, що усі перемоги, про які їм розповідають пропагандисти, – це брехня.

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Скільки ще Кремль зможе прикривати поразки в Україні Донбасом

Політичний оглядач зауважив, що провали російської армії під Харковом та Херсоном вже частково вплинули на свідомість жителів країни-терористки.

"Попри те, що росіяни продовжують вірити в міфи, вони все-таки почали сумніватися. Це видно за їхніми коментарями у соцмережах", – сказав Чибухчян.

Він зазначив, що російська влада знайшла виправдання поразкам на Харківщині та Херсонщині. У Кремлі заявили, що головна мета Росії – це "захист" Донбасу.

Поки російська армія не втратить Донецьк та Луганськ і не зазнає там серйозної поразки, Кремль зможе виправдовуватися перед своїм народом. А якщо українським військам вдасться взяти ще й Мелітополь і перерізати шлях до Криму, це причинить справжню паніку,

– зазначив політичний оглядач.

За його словами, коли російські загарбники почнуть втрачати території, які захопили у 2014 році, то Кремль уже не зможе ніяк викрутитися.

"Кожна наступна поразка росіян на фронті стане подвійним удар для пропаганди та населення Росії", – додав політичний оглядач.

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У Росії є коло людей, які готуються взяти владу у свої руки

На думку Чибухчяна, попри те, що невдоволення росіян політикою Путіна поступово наростає, люди самі не будуть виходити на протести і вимагати зміни влади. Адже рівень довіри до диктатора все ще доволі високий.

"Поки Росія матиме хоч якісь перемоги на фронті, то ніхто не зможе переконати народ, що потрібно змінити політику через те, що через кілька місяців або рік в країні стане погано жити", – зазначив політичний оглядач.

Втім, є певна кількість пропагандистів, які нібито є опозиціонерами і які говорять про майже реальну ситуацію на фронті. При цьому вони живуть у Росії і їх ніхто не чіпає. Чибухчян припустив, що за цими пропагандистами стоять доволі сильні люди, які за сприятливих умов можуть взяти ситуацію у свої руки.

Ці люди поступово готують ґрунт. Вони почнуть діяти тоді, коли стане зрозуміло, що на полі бою неможливо нічого досягнути. Ці кола людей не втратять можливість і будуть намагатися взяти владу в Росії у свої руки,

– сказав політичний оглядач.

Саме ці люди, на думку Чибухчяна, можуть стати каталізатором протестів у Росії проти Путіна.

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Він додав, що Росія – країна з великими ресурсами, а місце лідера цієї держави – "ласий шматок".

Своїми діями українські війська зможуть створити гарні умови для зміни влади в Росії. Тому зараз так важливо не давати росіянам оговтатися на полі бою,

– наголосив Чибухчян.

Він додав, що подальші поразки російської армії вплинуть на ситуацію не лише всередині країни, а й на зовнішньополітичній арені.

Ті країни, які умовно можна вважати союзниками Москви, зрозуміють, що у Росії немає майбутнього, і відвернуться від неї.

А ті держави, які залежні від Росії, будуть ухвалювати сміливі рішення і виходити з-під російського впливу.

Проблеми Росії на фронті: коротко