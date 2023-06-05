Скільки ще в Україні буде прохолодно: обнадійливий прогноз синоптика
Джерело:Meteoprog
Минулої суботи в Україні значно знизилася температура. Тож замість довгоочікуваної спеки були навіть нижчі за норму показники. Втім, синоптики прогнозують, що прохолода не затримається.
Новий тиждень літа розпочнеться з прохолодної та сухої погоди. Згодом вона зміниться на теплу, але нестійку та дощову. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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Як довго ще буде прохолодна погода
Синоптик пояснив, що 3 червня температура повітря суттєво знизилася внаслідок проходження контрастного холодного фронту. Тож вночі неділі на півночі Сумської області фіксували навіть 0 градусів.
У першій половині цього тижня температура залишатиметься нижчою за норму, особливо в нічні години. Однак, вдень на тлі малохмарного неба вже очікуються цілком комфортні показники, характерні для початку літа.
З другої половини тижня температура повернеться до норми,
– спрогнозував Кібальчич.
За його словами, у понеділок, 5 червня, вночі +7…+12 градусів. Вдень лише +19…+24. Натомість уже з четверга до 16 градусів тепла вночі та +28 у світлі години.