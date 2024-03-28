Майже +30: коли в Україні сильно потеплішає

Останній тиждень березня в Україні буде доволі-таки теплим. Ба більше, навіть ймовірні температурні рекорди. Так, подекуди може прогріти майже до 30 градусів тепла.

Коли та де чекати такої спеки, напередодні спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, висока температура буде не тільки на Півдні, передає 24 Канал.

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Коли чекати аномального тепла

Кібальчич писав, що до кінця березня очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Цікаво, що температура буде аномально високою, а вдень на вихідних навіть можливі рекордні показники в більшості областей.

За попереднім прогнозом синоптика, уже з четверга, 28 березня, подекуди стовпчики термометрів сягнуть до +22 градусів. У п'ятницю вночі 5 – 11 тепла, вдень 11 – 16. Однак, у центральних та південних до +23 градусів.

Далі, вночі 4 – 9 тепла, вдень 15 – 20. У західних, центральних і південних областях подекуди 21 – 25.

У неділю, 31 березня, температура повітря вночі 6 – 11 градусів. Вдень 18 – 23. У південних і місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму 24 – 26 градусів,

– прогнозував Кібальчич.

До речі, у неділю утримається погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.