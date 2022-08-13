Який кінець чекає путіна після поразки в Україні

росіяни та путін точно зробили висновки з війни в Афганістані, якої не витримав СРСР й розпався. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

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росіяни і путін точно зробили висновки з війни в Афганістані, якої не витримав СРСР і розпався. Я думаю, що путін програє війну проти України і його усунуть від влади, почнуться реформи. путін почав цю війну, щоб втримати свій політичний вплив. Це була його першочергова ціль.

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Коли диктатор починає війну, він мобілізує пропагандистську машину – і його популярність росте. Підтримка путіна зазнає краху, коли він програє війну. Потім він втратить й підтримку олігархів. Тому путін й продовжує війну.

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Навіть, якщо буде припинення вогню, це буде тимчасовий захід. путін не хоче давати Україні час трансформувати армію за допомогою сучасного західного озброєння та навчань від спеціалістів НАТО.

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Навіть якщо буде тимчасове припинення вогню, то тільки для того, щоб путін міг переформувати військо чи зробити ротацію. Але це не триватиме довго, й він не даватиме Україні час на переозброєння.

Здається, силовики путіна навіть сильніші за російську армію. Але я вже згадував про роль олігархів і сценарій перемоги України. І я вірю, що у російських багатіїв є план щодо того, як замінити путіна.

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