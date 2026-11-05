Коли Путін хоче, щоб бойові дії зупинилися, – вони зупиняються, – Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія здатна зупинити війну, якщо очільник Кремля Володимир Путін виявить таке бажання й дотримуватиметься відповідних умов. Це підтвердила проведена в Олешках гуманітарна місія.

Про це глава держави сказав під час виступу на присвяченій Україні спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту.

Які подробиці із заяви президента?

Зеленський перед європейськими лідерами розповів, що в Україні провели гуманітарну операцію в Олешках, яку координували спільно з першою леді США.

Ця операція довела одну дуже просту річ: коли Путін хоче, щоб бойові дії припинилися – вони припиняються,

– наголосив глава держави.

Він додав, що на певний час в Олешках справді запанувала тиша, обстрілів не було, і завдяки цьому вдалося врятувати сотні життів.

Подібну аналогію Зеленський провів і з українцями, які перебувають у російському полоні. Коли Путін ухвалює таке рішення, вони повертаються додому. Це також стосується українських дітей, яких викрала Росія. Йдеться про десятки тисяч дітей – величезну кількість.

Це один із найжахливіших злочинів цієї війни. Росія вивезла з української землі тисячі дітей. До слова, раніше глава держави у своєму телеграм-каналі зауважив, що наразі Україні вдалося повернути додому 2790 дітей із понад 20 тисяч викрадених окупантами.

Тепер же, як зазначив президент, ситуація стала ще страшнішою: Росія вже почала відправляти до своєї армії деяких викрадених українських дітей, які за роки війни досягли повноліття.

Це жахливо, і цьому має бути покладено край. Єдиний спосіб зупинити це – зробити так, щоб світ дізнався про те, що відбувається,

– висловився Зеленський.

Він закликав говорити про це публічно, привертати увагу до проблеми й постійно нагадувати про злочини Росії.