Гарячий прийом гарантовано: у Росії заявили, що Путін поїде на Донбас

Речник Путін Дмитро Пєсков заявив, що Путін приїде на Донбас. Проте коли саме це станеться він не уточнив.

Пєсков заявив, що Путін приїде на Донбас "з часом". Дуже цікаво, коли це "з часом" настане, оскільки за роки окупації Донецька та Луганська диктатор ні разу туди не приїхав. Про це повідомляє 24 канал.

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Україна влаштувала б пишний прийом

Активіст Сергій Стерненко порадив Путіну прогулятися біля складів з боєприпасами та славетного "роднічка" у Макіївці.

Прессек Путіна Пєсков заявив, що Путін колись відвідає Донбас. Маю пропозиції щодо локацій: ресторан "Сєпар", ліфти у Донецьку, склади із боєприпасами, "генпрокуратура ЛНР", роднічок,

– написав Стерненко.

У Росії "підгорає" через візити Зеленського на прифронтові території

Поки Путін заховався у бункері й періодично виходить на світло, щоб імітувати бурхливу політичну діяльність в країні, президент України виїжджає на прифронтові території та в регіони, звільнені від російської окупації.

Зокрема Зеленський був у звільненому Ізюмі, Херсоні, а також у Миколаєві та Запоріжжі. Росіяни буквально вибухають від цих візитів. Вони не розуміють, чому російське командування "нічого з цим не робить". Моральний дух російських загарбників через це падає ще більше.

Проте це не головне. Найголовніше це те, що у ті населені пункти, куди прийшла Росія зі своїм "миром", приходять руйнування. Гуманітарна криза, відсутність тепла, зв'язку та води – так вже понад пів року живуть українці на територіях, які зуміли захопити окупанти. І Путіну їхні долі аж ніяк не цікаві.