Коли Путіна зречеться його відданий друг у ЄС

Коли говорити з угорцями, з угорськими експертами – як з провладними, так і з незалежними, які ще є, хоча, як правило, живуть не в Угорщині, – то вони переконують, що насправді Орбан втілює стратегію, притаманну будь-якій малій державі: дружити з усіма. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чому Кремль – в пріоритеті

Входити до всіх об'єднань, яких тільки можна, аби всюди відстоювати інтереси малої держави, бо така держава може виживати тільки за рахунок балансу.

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Зараз ми бачимо певний зсув у поглядах Орбана. Останнім часом дружба з Путіним почала переважати дружбу з Шольцом та Макроном. Причина тому проста – Москва виставляє менше політичних вимог. Кремль влаштовує Угорщина такою, як вона є.

Дружба не на завжди

Чи вони великі друзі назавжди? Навряд чи. Орбан, як і Лукашенко, опортуніст. Угорці його називають політичною твариною. Він дуже чітко орієнтується у ситуації. Коли буде видно, що Путін завалюється, усі медіа скажуть, що їхній прем'єр передбачив це ще давним-давно і просто вів таку мудру політику, щоб дочекатися моменту путінського падіння і скористатися з результатів.

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На цьому етапі Орбану вигідно дружити з Путіним. Якщо він обірве всі контакти з Росією і допустить прокурорів до розслідування зв'язків з "Росатомом" та "Газпромом", його може чекати доля болгарського експрем'єра, який зараз уже під слідством за корупцію, румунських політиків, котрі теж підслідні чи взагалі у в'язниці.

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