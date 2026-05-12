Найближчим часом Росія може здійснити масовану атаку на Україну, – Ігнат

Російські окупанти продовжують тероризувати територію України БпЛА та ракетами. Останніми днями було зафісковано активність ворожої тактичної авіації.

Про атаки Росії розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що Ігнат розповів про російські атаки?

За слова Ігната, українська розвідка зафіксувала передислокацію російської тактичної авіації та її активність на аеродромах базування.

Було багато повідомлень, і вони з'являються не просто так – у нас є розвідка, дані від партнерів і власні розвідувальні сили,

– заявив Ігнат.

Він додав, що Росія "перекидає" авіацію на дальні рубежі для того, щоб уберегти літаки від українських безпілотників та убезпечити їх від можливих атак.

Ігнат зазначив, що точно спрогнозувати дату атаки неможливо, проте у найближчі дні українці мають оперативно реагувати на тривогу.

Останні новини про російські атаки та які були наслідки

Російські війська атакували автозаправну станцію та бензовоз у Кам'янському районі, спричинивши масштабну пожежу. Пожежу ліквідували, постраждалих немає, але пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччині були пошкоджені 4 приватні будинки, постраждалих немає. Росія атакувала дронами декілька областей, зокрема Київщину, Дніпропетровщину та Житомирщину.

Окупанти 12 травня атакували Київщину. Внаслідок ударів було пошкоджено дитячий садок і житлові будинки. На щастя, постраждалих немає.