У Times розповіли, коли Росія може кинути у наступ сотні тисяч мобілізованих
Джерело:The Times
Кремль може офіційно оголосити про другу хвилю мобілізації, щоб збільшити своє військо. Новий повномасштабний наступ може статися у квітні.
Про це повідомило видання The Times з посиланням на західну розвідку. Зазначили, що російський президент Владімір Путін може заявити про мобілізацію найближчим часом.
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"Якщо рішення ухвалять впродовж кількох тижнів, то до квітня, коли зимова багнюка в Україні достатньо висохне для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 тисяч додаткових росіян", – розповіли журналісти.
Росіяни хочуть воювати
Західні розвідники вважають, що у військкоматах країни-агресорки вже триває серйозна підготовка до мобілізації. Російська влада провела приватне опитування, щоб встановити настрої суспільства.
Прості росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою, – пишуть у The Times.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Військовий оглядач Денис Попович для 24 Каналу зазначив, що мобілізація 500 тисяч росіян може створити для українських військ великі проблеми. Проте саме російське командування не здатне забезпечити своє військо технікою.
- Для чоловіків у Росії планують скасувати відтермінування від мобілізації, якщо вони виховують 3 дітей. Зокрема, суди у Забайкаллі вже масово скасовують повернення додому мобілізованих багатодітних батьків.
- Головне управління розвідки повідомило, що Кремль хоче створити двомільйонну армію. Ворог вносить зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації та готує навчальні центри.
- Також у ГУР МО розповіли, що ворог обмежив виїзд з країни військовозобов'язаним. Не випускають і обмежено придатних до служби. Такий наказ від ФСБ отримали всі прикордонні управління країни.
- Загарбники посилюють незаконну мобілізацію і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вони скасовують всі бронювання, які діяли для чоловіків.
- В окупованому Криму вороги набирають чоловіків у приватні військові компанії "Щит" та "Русич". Їм обіцяють високу заробітну плату.