У Times розповіли, коли Росія може кинути у наступ сотні тисяч мобілізованих

Кремль може офіційно оголосити про другу хвилю мобілізації, щоб збільшити своє військо. Новий повномасштабний наступ може статися у квітні.

Про це повідомило видання The Times з посиланням на західну розвідку. Зазначили, що російський президент Владімір Путін може заявити про мобілізацію найближчим часом.

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"Якщо рішення ухвалять впродовж кількох тижнів, то до квітня, коли зимова багнюка в Україні достатньо висохне для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 тисяч додаткових росіян", – розповіли журналісти.

Росіяни хочуть воювати

Західні розвідники вважають, що у військкоматах країни-агресорки вже триває серйозна підготовка до мобілізації. Російська влада провела приватне опитування, щоб встановити настрої суспільства.

Прості росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою, – пишуть у The Times.

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