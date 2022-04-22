Коли Росія програє, у неї не залишиться ресурсу ні на що: якою буде битва на Донбасі

Протягом останніх днів росіяни значно активізували наступальні дії на Сході України. Там збільшилася кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Всі говорять про початок вирішальної битви у цій війні.

Про те, чого чекати від битви на Донбасі – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України (2019 – 2020) Аліна Фролова.

За темою Вирішальна битва за Україну вже розпочалась, – речник Міноборони

У Росії є перевага у кількості техніки, але не в людях

Аліна Фролова зауважила, що триває дійсно вирішальна битва. Правда, у багатьох все ще є уявлення про битву, як наче у Другу світову війну: коли колона з одного боку пішла на колону з іншого боку, вони зійшлися і почався кулачний бій.

Зараз ми бачимо, що росіяни активізувалися по багатьох напрямах і там йде підготовка, де вони намагаються пробити оборону – десь сухопутними наступами, десь артилерією. Це просто активні бойові дії, які будуть продовжуватися якийсь період.

Коли росіяни програють на Сході, у них не залишиться ресурсу майже ні на що, і це буде означати програш Росії. Тому це важлива битва, бо це буде остаточна поразка з точки зору великої війни. У них залишаться аргументи на кшталт хімічної чи ядерної зброї, й далі це будуть більш партизанські чи диверсійні дії, ніж війна. Аліна Фролова Заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України (2019 – 2020)

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Вона додала, що за півтора – три тижні, ми побачимо, яка оперативна обстановка на Сході, чи вдалося росіянам досягнути своїх цілей, чи вдалося нам досягнути своїх цілей. Тому що така інтенсивність бойових дій не може продовжуватися нескінченно – або мають закріплюватися на позиціях, або відходити.

Також за цей період буде зрозуміло, чи зможуть вони активно впровадити якісь дії на Півдні. Поки що цього не видно. Там зіграло роль багато факторів: укріплення, які були створені для неможливості висадки десанту на узбережжя, Маріуполь відтягнув на себе шалену кількість ресурсів, підбиття "Москви", зменшення кількості їхнього флоту у Чорному морі. Все показує, що можливість сухопутної чи десантної операції на Півдні знижується, вона не виключена, але все ж знижується,

– пояснила експертка.

Аліна Фролова зазначила, що більшість військових експертів заявляють, що саме зі Сходу вони (російські війська – 24 канал) намагатимуться збільшити площу окупованих територій, які вони мають. Поки ми бачимо, що за останні дні значних успіхів у них немає, але це лише початок ескалації й потрібно дивитися, як все розвиватиметься далі.

Хороші новини у тому, що нам постачають зброю, яка необхідна, ми підготовлені й наша армія воює більш сучасно, ніж російська, і все це грає на нашу користь.

ЗСУ захищають країну і відбивають атаки ворога / Фото пресслужби ЗСУ

З точки зору наступу, завжди вважається, що армія, яка наступає, має превалювати за кількістю десь у 2 – 3 рази, ми бачимо, що такого превалювання у кількості людей немає. Є превалювання у кількості техніки й озброєння, але в людях немає. І це суттєво знижує шанси росіян. До того ж їхня лінія фронту досить розтягнута й це не дає їм можливості сконцентрувати велику кількість людей на одному напрямі. Аліна Фролова Заступниця Голови Правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України (2019–2020)

Яка зараз ситуація на Донбасі

Нещодавно Пентагон підтвердив, що російські сили впродовж останніх днів збільшили до 76 кількість батальйонних тактичних груп (БТГ) на захоплених територіях на східному та південному напрямках.

"З минулого тижня Росія додала 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) до своїх сил на сході та півдні України, в результаті чого їхня загальна кількість сягнула 76", – зауважив представник Пентагону.

Речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, заявив, що вирішальна битва на Сході країни вже розпочалася.

Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на Сході держави – це великі та маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити всі наші території. Тому битва на Донбасі – це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну,

– сказав Мотузяник.

Речник Міноборони додав, що нині основна мета російських окупантів цілком зрозуміла. Вони хочуть вибити ЗСУ за адміністративні межі Донеччини й Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму.

"Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", – вважає Мотузяник.

Битва на Донбасі стане останньою для путінських окупантів / Фото Getty Images

За його словами, надалі російські окупанти будуть наступати й в інших областях, зокрема на Херсонщині, щоб захопити якомога більше територій. Зараз ворог проводить підготовку і закріплюється в місцях, які вже окуповані. Але успішність цих дій залежатиме від результатів боїв саме в Донецькій і Луганській областях.

На думку радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни під час наступу на Донеччині та Луганщині використають всі свої оперативні резерви.

Для них це буде величезним надскладним завданням утримати все під нашими ударами, бо наступати не буде жодної змоги. Це останній наступ Росії. Іншого не буде, – заявив Арестович.

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