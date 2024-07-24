Навіть переможена Росія становитиме глобальну загрозу, – The Telegraph

Навіть у разі поразки Росія залишатиметься загрозою у довготривалій перспективі. На думку експертів, Британія має терміново посилити свою оборону для протистояння можливим конфліктам у майбутньому.

Зокрема, британський генерал Ролі Вокер наголошує на необхідності збільшення оборонного бюджету та підготовки до можливих загроз від Росії, Китаю та Ірану. Йдеться про період від 3 до 5 років.

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Лондон вбачає в Росії довготривалу загрозу

Генерал Ролі Вокер у своїй першій промові як новий начальник Генштабу Збройних сил Британії наголосив, що незалежно від результату війни проти України, Росія залишатиметься довготривалою загрозою.

Він застеріг уряд про необхідність підготовки британської армії до можливих конфліктів, наголошуючи, що потрібно бути готовими воювати та перемагати противника вдвічі більшого розміру за три роки та втричі більшого розміру за п'ять років.

Генерал акцентував, що навіть у разі поразки Росії, вона може повернутися, стаючи ще небезпечнішою. Історія показує, що Росія не забуває поразок і завжди прагне реваншу.

За словами посадовця, ця війна кардинально змінила російське суспільство, перетворивши його на державу, схожу на фашистську, яка живе пропагандою та бачить ворогів у всьому Заході.

Ролі Вокер закликав до збільшення фінансування оборони, не лише для підтримки України, але й для підготовки Великої Британії до можливих загроз.

Це особливо актуально на тлі відмови уряду від негайного збільшення оборонного бюджету до 2,5% ВВП. Він також наголосив на важливості збільшення чисельності армії, оскільки війна – це гра чисел, де технологічні переваги не можуть замінити кількість солдат і техніки.

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Промова генерала Вокера містить попередження: без належного фінансування і підготовки Велика Британія може зіткнутися з серйозними викликами, зокрема можливу війну з Росією та вплив китайської та іранської агресії у найближчі 5 років.

Зміцнення морального духу військових, покращення житлових умов для службовців і відновлення привабливості військової служби також є пріоритетами, які потребують уваги.