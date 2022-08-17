Треба в 4 рази більше зброї, – військовий експерт розповів, коли росіяни перейдуть до оборони
Війська окупантів мають чисельні втрати. Проте їхній збройний потенціал на території України перевищує воєнний потенціал українських Збройних Сил.
Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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"Це може відбутися (росіяни перейдуть в оборону – 24 канал) за розрахунком, коли потенціали зрівняються. Поки цього немає. Щоб закінчити успішно оборонну операцію, а також провести контрнаступ, наприклад, на Херсонщині, потрібно поставити стільки зброї, скільки надали за цих пів року", – сказав Романенко.
Деокупацію можуть відтермінувати
За словами військового експерта, необхідно повністю зупинити просування росіян по всій лінії фронту і змусити їх перейти до оборони.
Для того, щоб звільнити окуповані території, американці взагалі підштовхують нас на весну наступного року. Проте зброї треба надати в 4 рази більше, ніж зараз ми отримали від наших союзників із Заходу,
– вважає Романенко.
Потреби української армії
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що немає потреби мобілізувати всіх підряд, однак є необхідність у конкретних спеціальностях. Зокрема, мовиться про операторів БПЛА, айтівців, зв'язківців, артилеристів.
Зверніть увагу – Романенко про потребу зброї для української армії: дивіться відео